Также родительница установила запрет на передвижение ребёнка по квартире, он был ограничен в еде и лишён возможности мыться.

В Гусь-Хрустальном суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы.Женщину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести своему несовершеннолетнему сыну.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили, что женщина в течение полугода избивала 12-летнего ребёнка выбивалкой для ковров и обрезком металлопластиковой трубы. Мать нещадно лупила сына по ягодицам за каждую провинность.В результате побоев множественные раны мальчика воспалились. Через них в кровь попала инфекция. При этом женщина не сочла нужным обратиться к врачам за помочью.Также родительница установила запрет на передвижение ребёнка по квартире, он был ограничен в еде и лишён возможности мыться.