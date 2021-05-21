В поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района огнеборцы не дали сгореть двухэтажному частному дому. Рядом со домом загорелся гараж, он вспыхнул по всей площади. Жар уже начал плавить

В поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района огнеборцы не дали сгореть двухэтажному частному дому. Рядом со домом загорелся гараж, он вспыхнул по всей площади. Жар уже начал плавить внешнюю обшивку здания. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах и отстояли дом от огня. Тушили пожар 10 человек и 3 спецмашины. Причину пожара выясняют