Местная ЦРБ не предоставила семье бесплатных лекарств.

В результате проверки, проведённой Камешковской прокуратурой, выяснилось, что девочка-инвалид имеет право на обеспечение бесплатными медикаментами. Несмотря на диагноз и заключение врачей, Камешковская ЦРБ не предоставила ребёнку необходимые препараты.Как следствие, родители тратят на приобретение лекарств свои средства. На эти цели у них ушло уже 28 тысяч рублей.После проверки надзорное ведомство направило в суд иск, в котором требует компенсировать потраченные деньги и выдать лекарства.Заявление находится на рассмотрении.