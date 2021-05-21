Местная ЦРБ не предоставила семье бесплатных лекарств.
В результате проверки, проведённой Камешковской прокуратурой, выяснилось, что девочка-инвалид имеет право на обеспечение бесплатными медикаментами. Несмотря на диагноз и заключение врачей, Камешковская ЦРБ не предоставила ребёнку необходимые препараты.
Как следствие, родители тратят на приобретение лекарств свои средства. На эти цели у них ушло уже 28 тысяч рублей.
После проверки надзорное ведомство направило в суд иск, в котором требует компенсировать потраченные деньги и выдать лекарства.
Заявление находится на рассмотрении.