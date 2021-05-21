Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала наращивание военной активности НАТО возле российских границ, передает . Она обратила ..

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала наращивание военной активности НАТО возле российских границ, передает . Она обратила внимание на военные маневры Defender Europe 2021, которые являются самыми крупными учениями военного блока за последние 25 лет и проходят на Черном море и на территории Украины. Подобное наращивание военной активности полностью соответствует агрессивным планам Киева, уверена Мария Захарова. Урегулированию конфликта в Донбассе такой подход, наоборот, только мешает.