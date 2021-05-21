Здание детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева является объектом культурного наследия регионального значения.

Здание детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева является объектом культурного наследия регионального значения.Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на портале госзакупок опубликован тендер на реставрацию здания детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева. Объект отремонтируют в 2022 году в рамках программы реализации национального проекта "Культура", государственной программы Москвы "Развитие образования города Москвы", а также проектов Сергея Собянина "Искусство — детям" и "Мой район".Здание было построено в 1885-м. Специалистам необходимо отреставрировать фасад: восстановить историческую отделку и декор. Также нужно отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы. Отмечается, что в этом здании после реставрации по-прежнему будет располагаться детская музыкальная школа.Помимо этого, победителю тендера предстоит заменить кровлю, оконные и дверные блоки, сделать здание доступным для маломобильных граждан и благоустроить прилегающую территорию. К слову, к участникам закупки предъявляются особые требования: подать заявку могут компании, имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации."Все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса", – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.Заказчик – ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы". Все необходимые документы есть единой информационной системы в сфере закупок. Компании могут присылать заявки до 7 июня.