На железнодорожном вокзале Новосибирска полиция задержала прибывшую из Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку. При осмотре у женщины было обнаружено белое порошкообразное вещество весом ..

На железнодорожном вокзале Новосибирска полиция задержала прибывшую из Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку. При осмотре у женщины было обнаружено белое порошкообразное вещество весом больше 800 граммов, передает сайт . В дальнейшем выяснилось, что это карфентанил – высокотоксичный синтетический аналог героина. Пожилая дама специально приехала в Новосибирск для того, чтобы делать закладки с наркотиками. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.