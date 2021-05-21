В Санкт-Петербурге из-под асфальта посреди проезжей части забил фонтан кипятка, передает . Окрестности заволокло паром, видимость серьезно снизилась. На место для устранения последствий аварии прибыли специальные службы.

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