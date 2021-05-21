В Санкт-Петербурге из-под асфальта посреди проезжей части забил фонтан кипятка, передает . Окрестности заволокло паром, видимость серьезно снизилась. На место для устранения последствий ..
<a href="https://33live.ru/novosti/21-05-2021-v-peterburge-iz-pod-asfalta-zabil-fontan-kipyatka.html" target="_blank">В Петербурге из-под асфальта забил фонтан кипятка</a> - В Санкт-Петербурге из-под асфальта посреди проезжей части забил фонтан кипятка, передает . Окрестности заволокло паром, видимость серьезно снизилась. На место для устранения последствий ..
[url=https://33live.ru/novosti/21-05-2021-v-peterburge-iz-pod-asfalta-zabil-fontan-kipyatka.html]В Петербурге из-под асфальта забил фонтан кипятка[/url] - В Санкт-Петербурге из-под асфальта посреди проезжей части забил фонтан кипятка, передает . Окрестности заволокло паром, видимость серьезно снизилась. На место для устранения последствий ..