От спорта и культуры до патриотического воспитания и благоустройства. В региональном отделении партии «Единая Россия» стартовал конкурс общественно-значимых проектов среди первичных

От спорта и культуры до патриотического воспитания и благоустройства. В региональном отделении партии «Единая Россия» стартовал конкурс общественно-значимых проектов среди первичных отделений. Их в регионе более 900. На суд конкурсной комиссии первички могут предложить актуальный для своей территории социальный проект. Роман Кавинов, заместитель секретаря владимирского регионального отделения партии «Единая Россия»: У нас больше 10 000