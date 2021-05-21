Двести семьдесят домов рядом с поселком Боголюбово остались без света. Электричество в СНТ «20-летия Победы» исчезло две недели назад – 6 мая. Владимир Михайлов, вместо того, чтобы

Двести семьдесят домов рядом с поселком Боголюбово остались без света. Электричество в СНТ «20-летия Победы» исчезло две недели назад – 6 мая. Владимир Михайлов, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в дачном домике, вынужден мотаться из города на дачу ежедневно. Жить без света крайне неудобно, признался мужчина, но потерять урожай еще хуже. Владимир Михайлов, садовод От