Запрещенные вещества хранил 35-летний местный житель. Сейчас он заключен под стражу.

В Суздальском районе Владимирской области полиция пресекла факт незаконного сбыта наркотических средств 35-летним местным жителем.Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили спрятанную хозяйственную перчатку, в которой находился свёрток с порошкообразным содержимым. В арендованной фигурантом квартире оперативники обнаружили свёртки с аналогичными веществами.Исследования показали , что внутри находились синтетические наркотики общей массой более 1,2 кг.Против наркодилера возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы сбыта запрещенных веществ. Проводится проверка на причастность мужчины к иным аналогичным преступлениям.Подозреваемый заключён под стражу.