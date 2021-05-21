На территорию заходит новый резидент.

Во Владимире по заявке завода оптико-электронных измерительных систем состоялось заседание комиссии по заключению соглашений о появлении на ТОСЭР «Камешково» нового резидента.«Инвестпроект предполагает создание предприятия по выпуску автоматизированных лазерных измерительных комплексов, предназначенных для бесконтактного измерения геометрических параметров колесных пар железнодорожного транспорта в процессе движения», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Заявка ООО «Завод оптико-электронных измерительных систем» утверждена. За два года объём инвестиций составит 15 млн рублей. Резиденту предоставят льготы по налогу на прибыль организаций в части зачислений в областной бюджет - 0% на первые пять лет и 10% следующие пять, а также пониженные тарифы страховых взносов.Как отметил и.о. губернатора Александр Ремига, потенциальными резидентами являются: ООО «Калео Глобал», ООО «Владимирский шаропрокатный завод», ООО «КТЛ ВЛ». Общий объём вложений должен составить более 1,2 млрд рублей.Напомним, на территории моногорода уже развиваются такие предприятия как «Ютекс РУ», «Вояж», «Владимирский стандарт», которые ежегодно инвестируют в экономику региона более миллиарда рублей.