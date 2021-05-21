В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли 101 фольгированный сверток с неизвестным веществом внутри...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной информации, подозреваемые 22 и 24 лет намеревались сбыть крупную партию наркотика посредством организации тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в подъезде дома на улице Маршала Кожедуба.В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли 101 фольгированный сверток с неизвестным веществом внутри.При проведении обследования квартиры, где проживали фигуранты уголовного дела, полицейские изъяли еще один сверток, в котором находилось спрессованное вещество растительного происхождения, массой 81 грамм. Согласно результатам проведенного исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, общей массой около 140 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18