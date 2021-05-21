Владимирские высшие учебные заведения подключились к трехдевному марафону “Новое Знание”. В первый день марафона онлайн-трансляции набрали более 5 миллионов просмотров. В день

Владимирские высшие учебные заведения подключились к трехдевному марафону “Новое Знание”. В первый день марафона онлайн-трансляции набрали более 5 миллионов просмотров. В день открытия марафона “Новое Знание” перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер,