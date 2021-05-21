Деньги пойдут на ЖКХ, социалку, экономику и предотвращение ЧС.

Власти Владимирской области распределили дополнительные 1, 9 млрд рублей, которые регион получит от роста налоговых поступлений. Процесс происходил во время заседания Заксобрания, состоявшегося 21 мая.На поддержку инвестиционной деятельности, а также малого и среднего предпринимательства выделили 233,4 млн рублей. На субсидии на возмещение затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры потратят 200 млн рублей. На создание представительств Центра «Мой бизнес» в Муроме и Петушках - 33,4 млн рублей. На привлечение инвесторов - 23,3 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства направили 100 млн рублей. Ещё 32,3 млн рублей выделяются на мероприятия по содержанию безнадзорных животных.Ещё 85 млн рублей потратят на населения и территории региона от ЧС.На развитие решено предусмотреть 355,3 млн рубоей.На - 614,5 млн рублей.может рассчитывать на 431,4 млн рублей.– 300 млн рублей.Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в сферу социальной политики, что позволит обеспечить средствами адаптации и протезно-ортопедическими изделиями 2,5 тысяч граждан.Белый дом попросил депутатов ЗС подключиться к контролю за ходом освоения средств бюджета в подшефных муниципальных территориях.