Подрядчик должен сдать объект к 1 ноября.

Во Владимире бригада рабочих уже приступила к ремонту моста у Дворца детского и юношеского творчества. Подрядчик срезает слой старого асфальта. Работы идут по графику.Напомним, что из-за майских праздников начало ремонта перенесли на 11 мая.С 10 мая на объекте ограничено. Для проезда транспорта и прохода владимирцев открыты одна полоса дороги и пешеходный тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный вариант заезда к домам и ДДюТ возможен через улицу Пушкарскую. Посадка и высадка пассажиров производится на остановке возле моста.Длина моста 64 метра. Он построен в 1987 году, но ни разу капитально не ремонтировался. На ремонт сооружения выделили 13,76 млн рублей. Подрядчиком является «ДСУ-3». Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 ноября.