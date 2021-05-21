Во Владимире открылся лагерь «Пионеры-пенсионеры». Он проводится на базе Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения.По данным пресс-службы обладминистрации, в ..

Во Владимире открылся лагерь «Пионеры-пенсионеры». Он проводится на базе Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения.По данным пресс-службы обладминистрации, в списке мероприятий смены пешие прогулки по экологическим тропам, библиоэкскурсы, мини-турниры по настольным играм, встречи с творческими людьми.— Отдых «серебряные волонтёры» заслужили. На протяжении года они поддерживают благотворительные акции различной направленности, помогают землякам в трудных ситуациях, предоставляют услуги «бабушек на час» и скрашивают досуг ровесников, - сообщили в Белом доме.За два года в добровольчество в регионе вовлечены более 3,7 тысяч «серебряных» волонтёров. При этом более 800 человек зарегистрированы в информационной системе «Добровольцы России».