Ограничения связаны с ремонтом дороги.

В связи с ремонтом по четной стороне улицы Чайковского во Владимире, с 20:00 22 мая до 05:00 23 мая будет ограничено движение всех видов транспорта от дома № 2 до дома № 10. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.«Городские автобусы, курсирующие от остановки «улица Пугачева» к проспекту Строителей будут объезжать участок по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку и улице Ново-Ямской к остановке «Рябинка». В обратном направлении от проспекта Строителей к площади Победы движение общественного транспорта останется без изменений», - уточнили в мэрии.Троллейбусы № 8, следующие от площади Победы к проспекту Строителей, на время ремонта прекратят движение.«Просим владимирцев учесть изменения в движении городского пассажирского транспорта при планировании поездок вечером 22 мая», - резюмировали во владимирской администрации.