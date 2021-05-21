Из-за ремонтных работ по четной стороне улицы Чайковского от дома №2 до дома №10 на 9 часов перекроют движение. С 20:00 22 мая до 5 утра 23 мая проехать от Площади Победы до Рябинки будет нельзя.

Из-за ремонтных работ по четной стороне улицы Чайковского от дома №2 до дома №10 на 9 часов перекроют движение. С 20:00 22 мая до 5 утра 23 мая проехать от Площади Победы до Рябинки будет нельзя. Автобусы будут объезжать по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку и Ново-Ямской улице. Троллейбусы 8 маршрута в этом направлении (по внутреннему