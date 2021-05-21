Для более 1 800 учащихся Владимира прозвенел последний звонок. Большинство выпускников школ, лицеев и гимназий считают этот день праздником со слезами на глазах. Среди них

Для более 1 800 учащихся Владимира прозвенел последний звонок. Большинство выпускников школ, лицеев и гимназий считают этот день праздником со слезами на глазах. Среди них одиннадцатиклассница 6-й школы Дарина Павлюкова. Она готовится стать стоматологом. Впереди ее ждет сдача экзаменов по химии, биологии и русскому языку. Это ее любимые предметы. Их она рассчитывает сдать на отлично.