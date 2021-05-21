За неделю забито 10 свай под мост, который пройдёт над трассой «Владимир — Радужный».

В поселке Улыбышево Судогодского района началось строительство платной магистрали М-12 «Москва-Казань». За неделю забито 10 свай под мост, который пройдёт над трассой «Владимир — Радужный». Между тем, створ возводимой дороги проходит по южной границе кладбища. Новые захоронения на Улыбышевском погосте будут появляться с восточной стороны.В целом на всех участках строительства М-12 продолжаются подготовительные работы: перенос коммуникаций, появление общежитий и столовых, деревья, готовятся к запуску асфальтовые заводы, строится проезжая часть для подвоза стройматериалов и техники, что ускорит темпы строительства автобана после получения положительного заключения госэкспертизы.«На станциях во Владимирской и Нижегородской областях в рамках первоначальных этапов возведения скоростной автомагистрали уже переработано более 190 тысяч тонн инертных грузов», - в пресс-службе Горьковской железной дороги.Ранее мы писали, что из-за строительства платной федеральной трассы М-12 закопают , где раньше отдыхали сотни жителей Владимирской области.Напомним, что в нашем регионе М-12 проложат по Гусь-Хрустальному, Муромского, Петушинскому, Селивановскому, Собинскому и Судогодскому районам, а также во Владимире.