Это выяснилось в результате еженедельных рейдов Роспотребнадзора.

Владимирские чиновники, представители Роспотребнадзора и полиция провели рейд по проверке соблюдения масочного режима на предприятиях торговли и сферы услуг Фрунзенского района областного центра.«Со стороны посетителей выявлены многочисленные нарушения. Кроме того, фиксировались единичные случаи, когда масок или респираторов не было у сотрудников организаций», - сообщили в пресс-службе обладминистрации.Поскольку рейд носил скорее профилактический, чем карательный характер, в большинстве случаев гражданам выносились предупреждения.В Белом доме напоминают, что Указ губернатора о ношении защитных масок в магазинах и ТЦ никто не отменял.«Около 70% жителей не соблюдают масочный режим. Причём многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они могут не носить маски, если переболели коронавирусом или провакцинировались. Однако это не так. Масочный режим обязателен для всех, и расслабляться пока рано», - добавила начальник отдела зашиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Владимирской области Наталья Мишина.Напоминаем, что нарушителей Указа губернатора ждёт штраф в сумме от 1 до 30 тысяч рублей.