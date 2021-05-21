Всего на эти цели выделено 968 млн рублей.

По информации департамента здравоохранения Владимирской области на 21 мая, в регион для льготников поставлено лекарств на сумму свыше 821,6 млн рублей. Всего на эти цели выделено 968 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru сообщили в пресс-службе обладминистрации.Ещё на 9 апреля показатель составлял 58%. Сейчас он равен 94,2%.«В процессе торгов находится 12 лотов на приобретение медикаментов», - уточнила цифры по региональным льготникам директор Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области Ольга Лобанова.Федеральным получателям бесплатных препаратов закуплено медикаментов на 318,7 млн рублей, что составляет 98% от выделенных государством сумм. Фактическая поставка препаратов равна 315 млн рублей, что равняется 97,1% от общей доли.