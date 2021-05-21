В отношении предприимчивого мужчины возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владимирца, который стал фиктивным директором двух компаний.По версии следствия, за 10 тысяч рублей мужчина передал документы незнакомому человеку, который оформил его руководителем фирм. За вознаграждение псевдо-директор также предоставил свой паспорт нотариусу и в налоговую службу, где оформлялись необходимые документы.Подстава вскрылась. Теперь предприимчивый житель Владимира стал фигурантом уголовного дела. Материалы переданы в мировой суд Октябрьского района Владимира.