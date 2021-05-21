21.05.2021

2021-05-21 13:05:04

Золото и батончики из Владимирской области успешно конкурируют на международных рынках

Чем область богата? Исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига посетил предприятия Петушинского и Собинского районов, работающие не только на российские рынки, но и на экспорт. Какой продукцией из Владимирской области заинтересованы за границей и что нужно, чтобы стать экспортёром, - расскажет Дмитрий Горкин.



Новое производство, но прежнее оборудование. Вместо батонов теперь по конвейерной ленте ползут батончики: злаковые, протеиновые, мюсли. Собинский хлебокомбинат, предприятие почти с вековой историей, смог не только сохранить производственные мощности, а стать одним из лидеров в своей нише. Но чтобы не только удерживать эти позиции, а ещё и наращивать объёмы - без помощи не обойтись. Как и многим предприятиям области, её оказал региональный Центр поддержки экспорта.



Юлия Буланова, генеральный директор ОАО "Собинский хлебокомбинат":



- Благодаря такому тесному сотрудничеству мы заключили достаточно крупные контракты с белорусскими партнёрами, сейчас в стадии подписания контракта с Арменией. Планируем выходить на рынки США, на рынки Европы. И надеемся также на поддержку наших коллег, наших партнёров.



Почти сто наименований, которые можно встретить во всех федеральных сетях, теперь покоряют Китай, Саудовскую Аравию и Ирак. Так, по итогам 2020 года прибыль составила более 400 миллионов рублей.



Александр Ремига, и.о. губернатора Владимирской области:



-Рынок растёт, спрос растёт на продукцию. Компания зарекомендовала себя как один из лидеров на территории Российской Федерации. И здесь надо отметить, что и совместная работа с нашим региональным экспортным центром дала свои плоды. Методики на вывод компаний других стран - это первое, второе - это участие в форумах и выставках. Уже в этом году компания поучаствовала в одной из выставок. На следующую планируется собственная экспозиция, плюс перевод сайтов на другие языки.



В Покрове из бесформенного лома драгоценных металлов умелые руки ювелиров творят чудеса. Штамповка, пайка, гальваника, огранка и как результат - настоящее произведение искусства. И всё это также во Владимирской области - на Покровском ювелирном заводе.



Михаил Пяташов, учредитель ООО "Ювелирный завод "Золотые Купола":



- Мы производим продукт, который востребован, то, что люди хотят увидеть - мы это делаем и делаем с очень хорошим качеством. И на международных выставках, когда мы выставлялись, клиенты-иностранцы все в один голос заявляли - вандерфул, супер квэлити!



Кстати, 20 лет назад никаких ювелиров здесь ещё не было. Производство зарождалось с нуля, с маленькой мастерской. А сегодня работы покровского ювелирного завода занимают на российских и международных выставках призовые места. Правда, на экспорт начали работать недавно и, несмотря на неравные стартовые условия, например, с такими гигантами ювелирного производства, как Китай и Турция, - сразу заявили о себе как о серьёзном конкуренте. В поиске партнёров за рубежом, переводе презентационных материалов и многом другом опять помог региональный Центр поддержки экспорта.



Александр Ремига, и.о. губернатора Владимирской области:



- У компании значительный потенциал. Сразу скажу, что есть и определённые сложности, собственно говоря, у нас и цель, в том числе, сегодняшнего визита - проработка перспектив развития компаний, где можно было бы помочь. Потому что речь идёт и о привлечении инвестиций дополнительных сюда - компания чётко понимает, где у них точки роста, в какое оборудование необходимо вкладываться, каких специалистов привлекать.



Благодаря помощи администрации области в лице регионального Центра поддержки экспорта уже десятки предприятий региона смогли за короткое время добиться тех успехов, к которым шли годами. И Владимирская область стала всё чаще звучать на международном рынке.







Дмитрий Горкин, Александр Голубев, "Вести-Владимир".