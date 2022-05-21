А Вы знаете, где во Владимире можно послушать практически любую грампластинку и при этом еще и...

А Вы знаете, где во Владимире можно послушать практически любую грампластинку и при этом еще и обсудить ее с музыкантами. Нет? Александр Сыпченко приобщился к клубу меломанов "ВиниЭл" и приглашает нас.В этом "Золотом фонде" хранятся более 5000 раритетных виниловых пластинок. Лучшие представители мировой музыки соседствуют с аудиоспектаклями по произведениям классиков. Если первой пластинкой клуба меломанов считается "Ночь перед рождеством" Гоголя, то последним купленным экспонатом стал винил группы ROXETTE.Екатерина Ковалевская, завотделом электронных ресурсов Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи: «Здесь во Владимире был магазин мелодия, из Москвы много покупали, просто шикарное комплектование шло, старались уловить каждый новый диск, который выходил, сейчас мы конкретно работаем под заказ. Если читатель или пользователь хочет послушать какую-то пластинку, то мы соответственно уже смотрим это в прайсах»Все пластинки можно прослушать в виниловой комнате, она оснащена проигрывателем, удобным диваном и даже многими музыкальными инструментами. Просто рай для меломанов. Имея Читательский билет можно послушать любую пластинку из архива, но только в стенах комнаты. Культурно-просветительский проект "музыка на 33 и 1/3" в рамках клуба "ВиниЭл" объединяет не только ценителей винила, но и профессиональных музыкантов, студентов, преподавателей и просто тех кто любит узнавать для себя что-то новое. Творческие встречи проходят во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи и у каждой своя тематика. Следующая, в начале июня будет посвящена джазу 30х-60х годов.Денис Мишин, участник клуба любителей винила "ВиниЭл": «Несколько раз приглашали и преподавателей и студентов колледжей и такая получается интересная встреча, где и живая музыка присутствует и прослушиваются пластинки и ведется разговор на различные темы, посвященные музыке».Доцент ВлГУ Владимир Лобко больше всего любит английский классический рок, в его коллекции пластинок такие группы как Beatles, YES и конечно Deep Purple. Ученый согласен с выводами большинства меломанов и считает звучание винила самым чистым и живым.Владимир Лобко, доцент ВлГУ, меломан: «СD и виниловая пластинка, я просто на своей не самой лучшей аппаратуре прослушал внимательно и однозначно было видно, что винил лучше».Любителей насладиться теплым ламповым звучанием винила с каждым годом становится все больше. Можно сказать, что он переживает настоящий ренессанс, пластинки и проигрыватели продолжают выпускать миллионными тиражами и по сей день.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир