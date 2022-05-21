Весна - время любования цветами. Фееричное зрелище, конечно,- цветение японской сакуры, которая...

Весна - время "любования цветами". Фееричное зрелище, конечно,- цветение японской сакуры, которая редко приживается в наших краях. Но у традиционных японских вишен есть совсем близкие родственники, которые прекрасно могут расти и во владимирских садах. Давайте узнаем, кого из представителей восточной флоры можно приручить на своем участке.- У нас такой аристократ появился. Из Китая. Мы его очень долго ждали. И мы мечтали, чтобы такое растение у нас появилось. Потому что оно вносит такие яркие краски. Невероятной красоты это растение. Ярко-розовые бутоны, достаточно крупные, они облепляют весь побег.Звездный час сакуры - ранняя весна. Но в этом году все зеленые постояльцы Патриаршего оживают с опозданием. Это родственница японской вишни. Европейские ботаники открыли ее в Северном Китае в 1831 году. И завезли в Европу как Китайскую махровую сливу. В Советском Союзе за кустарником закрепилось другое название - Миндаль трехлопастный. И хотя ботаники относят его к роду Луизеания триллоба, в обиходе это - " русская сакура" .Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": «В простонародье его называют сакура. Потому что сакура - не один вид растения, а сборное название всех ранне цветущих растений. И в основном- сливовые».Красавица китаянка - подарок саду от владимирского художника-фотографа Владимира Иванова в память о своей маме. Валентина Иванова в 60-е годы была главным инженером Зеленстроя, благодаря ее трудам, были заложены владимирские парки имени 850-летия города, ныне Центральный, Добросельский, множество скверов и клумб. Именно Валентина Николаевна впервые начала выращивать в наших краях японскую сакуру.С вишней у Луизеании много общего - даже болезни. И небольшой жизненный срок - 20 лет. Кустарник достигает высоты трех метров. Она поклонница солнца, регулярных поливов и питательных почв. Любит подкормки.Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": «1 кг коровяка, 10 гр аммиачной селитры, и 10 гр мочевины..всё смешивается и подкармливается».В Патриаршем множество растений из Восточной Азии. Эффектные деревца прекрасно приживаются в наших краях. "Золотая сирень" - Форзиция - тоже китайского происхождения. В ее роду известные всем ясень, бирючина и ,конечно, сирень. Златовласка обильно цветет , причем раньше сакуры. Находка для любого сада: уникальна в вопросах размножения - вырастить ее можно и семенами , и отводками, и черенками.Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": "Хорошо очень стрижется, формуется, не болеет, не надо заботиться. Что напали вредители..и чем-то надо опрыскивать"А это альтернатива лимону в саду- низкорослая японская айва. Скоро это растение превратиться в совершенное чудо. Сплошное облако из цветов, похожих на цветы яблони. В яркости цветения она легко может посоревноваться с самой сиренью. Называют айву- северным лимоном за кислые плоды.Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": "Цветы у него ярко-оранжевые..Достаточно крупные. плоды такие желто-зеленые. небольшие по вкусу как лимончики. Добавляют в варенье чтобы сладость убрать. Японская айва - Хеномелис - очень древнее растение. Его история насчитывает более 4 тысяч лет. И оно очень популярно на Востоке. В Патриаршем с ним тоже связана интересная история.Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": "Ведь тут перед ним перед этим растением на коленях стоял японец. Самый натуральный .самый настоящий из Японии".4 года назад к флоре Японии в Патриаршем саду добавилась еще одна редкая красавица - лиственница Кемпфера. Это декоративное растение называют полярной розой за бутоны-шишки. Которые появляются раз в 3 года. Японская лиственница цвела в Патриаршем обильно в прошлом году, а в этом - отдыхает.Ну а это дерево издалека можно спутать с вишней. Багряник, Церцис еще называют Иудиным деревом. Есть легенда, что именно на Багрянике повесился Иуда. Кустарник листопадный, до 14 метров высотой. И в цвету всё-не только веточки, но и ствол. В Россию растение завезли в 1813 году. И в Крыму оно так прижилось , что теперь самостоятельно размножается. Багряник, как и японская лиственница, подарок Патриаршему саду от судогодского фермера. И скоро тоже будет радовать своим цветом.Совет садоводам обратить внимание и на дальневосточные сорта лип . Они прекрасно смотрятся в живых изгородях. А цветы липы Таке и липы амурской подарят саду еще и пьянящие медовые ароматы. Такой "зеленый коридор" появился в этом году и в Патриаршем.Елена Майорова старший педагог допобразования "Патриарший сад": "В этом году можем порадовать - был создан вот такой коридор из разных видов липы-крупнолистной, Таке, Манчжурской...можно летом постоять в тенечке, полюбоваться видом сада. Ну, а пока долгожданное событие этих майских дней в Патриаршем саду Владимира - первое цветение сакуры- Луизеании. Восточный обычай " любования цветами " очень близок и нашей культуре".Татьяна Воронцова. Семен Карпов. Александр Чунаев. Вести- Владимир.