Продажи открываются только в новых корпусах в составе ЖК.

Продажи открываются только в новых корпусах в составе ЖК.В Подмосковье фиксируется значительное снижение девелоперской активности. За последние три месяца на рынок не вышло ни одного нового проекта. Продажи начинались лишь в новых корпусах в составе существующих жилых комплексов.С февраля стартовала реализация 23 корпусов, половина из которых пришлась на проекты группы . Еще по несколько корпусов вывели застройщики «Гранель», , «Инград» и «Главстрой». В целом на эти пять строительных компаний приходится половина от текущего первичного предложения в Подмосковье, или 15,2 тыс. квартир и апартаментов.Больше всего нового предложения появилось в Красногорске, а вот такие традиционные лидеры как Домодедово, Химки и Мытищи, пополнения не получили.Для сравнения, с февраля по май прошлого года на рынок 70 корпусов, в том числе в составе девяти новых ЖК.