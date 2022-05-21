В ходе проведённой проверки прокуратура Киржачского района нашла нарушения в сфере организации...

В ходе проведённой проверки прокуратура Киржачского района нашла нарушения в сфере организации питания воспитанников и учащихся образовательных организаций.Организацию питания в ряде образовательных учреждений Киржачского района осуществляет ООО «Институт питания». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки стало известно, что в составе мясного сырья блюда «Ежики в томатно-сметанном соусе» отсутствовала говядина, предусмотренная рецептурой.Хранение суточных проб осуществлялось менее предусмотренных 48 часов.Выявлены нарушения и в деятельности МБОУ «Начальная общеобразовательная школа г. Киржача»: изготовление продукции производилось не в соответствии с технологическими картами, на момент проверки такие карты отсутствовали, прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья («Сухофрукты», «Капуста квашеная»), осуществлялся без маркировки.В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржач» прием части пищевой продукции в транспортной таре осуществлен при наличии маркировки с неполной информацией.По фактам выявленных нарушений прокуратурой района руководителям перечисленных учреждений внесены представления об устранении нарушений.В отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях.Фото: tvk6.ru/publications