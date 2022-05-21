Важность работы российских СМИ по воспитанию чувства гражданской общности, толерантности,...

Важность работы российских СМИ по воспитанию чувства гражданской общности, толерантности, популяризации религиозно-культурного своеобразия, а вместе с тем единства общечеловеческих ценностей, таких как семья, родина и вера, отметил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье".Накануне спикер выступил в Казанской Ратуше на XII заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в состав которой входят члены ОП РФ. Целью мероприятия является демонстрация мировому сообществу позитивного опыта Российской Федерации по сохранению силы и глубины российской общегражданской идентичности.«Это требует от журналистов профессионализма, знания истории, внимания и интереса к национальной специфике, особенностям. Мы должны уделять внимание их профессиональной квалификации», — подчеркнул Рифат Сабитов.Участники обсудили специфику формирования общегражданской идентичности как фундамента национального строительства современных государств, а также актуальные решения и предложения в контексте трендов глобального развития с учетом отечественного и зарубежного опыта выстраивания диалога цивилизаций.Напомним, форум собрал около пяти тысяч гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. Приехали 12 дипломатических миссий: гости из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирака, Сирии, Турции и других стран. Эти государства имеют давние совместные проекты и продолжают сотрудничать с нашей страной в сложной геополитической ситуации.Фото: Общественная палата РФ