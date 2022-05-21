Белый дом опубликовал сведения о доходах Александра Авдеева и вице-губернаторов.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заработал в 2021 году 5,3 млн рублей. Белый дом сведения о доходах главы региона и вице-губернаторов.На втором месте куратор медицины Константин Баранов - 4,8 млн рублей. Самую скромную декларацию подал Герман Елянюшкин - 1,26 млн рублей.Новый замгубернатора по социалке Владимир Куимов получил за год 4,17 млн рублей.Начфин Вячеслав Кузин - 3,56 млн рублей.Доходы руководителя экономического блока Александра Ремиги достигли 3,19 млн рублей.Дмитрий Лызлов, которому поручена внутренняя политика, заработал 1,96 млн рублей.