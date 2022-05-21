Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Топоркова в Александрове поступило на пульт...

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Топоркова в Александрове поступило на пульт спасателей этой ночью.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым на 1-м этаже 5-этажного дома. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Удалось спасти 2 женщин.Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание площадью 2 квадратных метра: как оказалось, в подъезде дома горел мусор. На происшествие привлекалось 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области