Накануне вечером в Коврове на магистральных водопроводных сетях произошла крупная авария....

Накануне вечером в Коврове на магистральных водопроводных сетях произошла крупная авария. Отключение воды произошло в районе от путепровода (Павловский мост) до улицы Пугачева. Информацию коллегам из издания Город Ковров подтвердили в аварийно-диспетчерской службе "Водоканала".Частично водоснабжение было восстановлено в 10:00 21 мая. В 11 утра без воды оставалось три многоэтажных дома на улице Фурманова.Кроме того, в ночь на 21 мая в Коврове произошла авария и на электросетях. Подача электроэнергии к утру уже была восстановлена, поэтому многие жители просто не заметили и не почувствовали неудобств.Фото: pixabay.com