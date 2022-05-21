В Коврове 20 мая произошло две крупных аварии на инженерных сетях. В городе оружейников возникли перебои с электроэнергией и отключали водоснабжение. Как сообщили коллеги из сетевого ..

В Коврове 20 мая произошло две крупных аварии на инженерных сетях. В городе оружейников возникли перебои с электроэнергией и отключали водоснабжение.Как сообщили коллеги из сетевого издания , на протяжении всей ночи сотрудники Водоканала занимались устранением проблем. Воды не было у жителей домов, которые расположены от Павловского моста до улицы Пугачёва. К 10 утра 21 мая подачу ресурса возобновили почти везде. Отключёнными оставались три многоэтажки на улице Фурманова.Также в ночь воскресенье в городе отключали свет. Работу электросетей удалось наладить к утру.