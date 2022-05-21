На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:9 - во Владимире;6 - в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах;4 - в Юрьев-Польском и в Кольчугинском районах;3 - в Ковровском, в Александровском, Меленковском и в Вязниковском районах;2 - в Суздальском районе;1 - в Собинском, Гороховецком и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151361 случай заболевания