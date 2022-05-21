На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
9 - во Владимире;
6 - в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах;
4 - в Юрьев-Польском и в Кольчугинском районах;
3 - в Ковровском, в Александровском, Меленковском и в Вязниковском районах;
2 - в Суздальском районе;
1 - в Собинском, Гороховецком и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151361 случай заболевания