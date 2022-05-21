За последние сутки во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 больше, чем накануне. Госпитализировано 9. Это на 3 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 больше, чем накануне. Госпитализировано 9. Это на 3 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 361. В лидерах по приросту Владимир – 9 заболевших за сутки. Муром и Гусь-Хрустальный на втором месте –