Инцидент произошёл в конце прошлого года. Мужчина за рулём автомобиля «Geely Emgrand» на...

Инцидент произошёл в конце прошлого года. Мужчина за рулём автомобиля «Geely Emgrand» на ул.Пионерской в Коврове стал участником дорожно-транспортного происшествия. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД автомобилист предъявил права, но в ходе проверки документов выяснилось, что на имя участника ДТП водительское удостоверение не выдавалось и оно является поддельным.На суде мужчина свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.Приговором Ковровского городского суда автолюбитель признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев.Фото: pixabay.com