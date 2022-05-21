В этом году в регионе зарегистрировано 139 палов травы, в результате которых огнём уничтожено 135...

В этом году в регионе зарегистрировано 139 палов травы, в результате которых огнём уничтожено 135 га. Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, по каждому пожару проведены административные расследования. В ходе проверочных мероприятий было выявлено 8 нарушителей правил пожарной безопасности.Основная часть нарушений приходится на майские праздники. 1 мая в Муроме во дворе многоквартирного дома у блока гаражей группа молодых людей решила приготовить шашлык. Но за разведение огня в неположенном месте молодые люди заплатили 2000 рублей.8 мая по системе 112 поступило сообщение. В селе Булатниково местный житель сжигал мусор с нарушением требований пожарной безопасности. За совершенное административное правонарушение ему также назначен административный штраф в размере 2000 рублей.Нарушения правил пожарной безопасности также зафиксированы в Александровском, Собинском и Судогодском районе.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области