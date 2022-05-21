Москвичи уже общаются онлайн с прошлого года.

Москвичи уже общаются онлайн с прошлого года.Процесс организации общего собрания жильцов может стать значительно проще. Новая инициатива Госдумы предполагает перенести встречу собственников квартир в онлайн, а именно – на интернет-портал «Госуслуги».Законопроект, уже принятый в первом чтении, предлагает рассылать электронные сообщения о грядущей встрече жильцов. Протоколы по итогам собраний также в электронной форме будут направляться в жилинспекцию.Пилотный проект по онлайн-общению собственников жилья в прошлом году был запущен в Москве. Сервис «Электронный дом» упрощает взаимодействие жильцов между собой и с управляющей компанией.