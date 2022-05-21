53-летнему жителю Гусь-Хрустального суд вынес приговор за умышленное убийство. Как сообщает...

53-летнему жителю Гусь-Хрустального суд вынес приговор за умышленное убийство.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина был пьян и из чувства ревности нанес удар ножом в грудь своему знакомому 1970 года рождения.Потерпевший получил колото-резаное ранение грудной клетки со сквозным повреждением сердца, от которого скончался на кухне квартиры, где произошел конфликт.При назначении наказания судом учтено состояние здоровья осужденного, возмещение им материального вреда брату убитого, признание вины в совершении преступления. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com