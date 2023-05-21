Государственная экспертиза одобрила проект благоустройства владимирского парка...

Государственная экспертиза одобрила проект благоустройства владимирского парка «Загородный».Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на благоустройство парка культуры и отдыха «Загородный» во Владимире, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.Новая концепция благоустройства Загородного парка впервые была представлена жителям Владимира в декабре 2021 года. Проект предусматривает устройство разветвленной сети пешеходных и велосипедных дорожек, строительство амфитеатра, тренажерных и детских площадок, зон общественного питания и парковок. Перед проектировщиками также ставилась задача предусмотреть мероприятия по экологической реабилитации озера Мелкое.Застройщиком станет Управление архитектуры и строительства Администрации города Владимира. Проектная организация – ООО «ПроджектСитиГрупп».Фото Ирины Стеч