С 1 июня жильцы многоквартирных домов во Владимирской области будут платить дополнительно за...

С 1 июня жильцы многоквартирных домов во Владимирской области будут платить дополнительно за водоотведение.Министерство регулирования цен ввело новый норматив. С 1 июня жители Владимирской области получат квитанции с новым платежом.Сейчас жильцы многоквартирных домов оплачивают расходы только за электричество и воду. Новым постановлением введут норматив на водоотведение, то есть за канализацию теперь тоже придется платить.Фото pxfuel.com/