Во Владимирском Россельхозцентре рассказали, как выращивать огурцы в мешках. В последние годы во...

Во Владимирском "Россельхозцентре" рассказали, как выращивать огурцы в мешках.В последние годы во Владимирской области становится популярной практика выращивания огурцов в мешках с грунтом. Начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Яна Балахнина рассказала об этом способе.Огурцам нужна рыхлая, плодородная земля, которая должна быть всегда увлажненной - независимо от сорта, эти овощи требовательны к грунту. Для этого необходимо предусмотреть систему полива и дренажа, подобрать правильные мешки. Только тогда вы сможете выращивать хороший урожай в любом месте, будь то балкон, терраса или любое другое помещение с маленькой площадью.Экономия места - не единственный плюс такого варианта посадки. Этот способ позволяет выращивать огурцы быстрее, чем в открытом грунте, а также "грядку" можно переносить в любое другое место при необходимости. Также решается проблема паразитов и сорняков.Яна Балахнина отметила и долгосрочность такого способа, ведь после сбора урожая мешки можно не выбрасывать, а вытряхнув землю, просушивать и использовать в следующий раз (и так на протяжении трех лет и больше).Выделим несколько основных правил:1. Объем мешка должен быть не менее 50 литров (идеальным размером будет объем 70-120литров). Лучший материал для мешка - полипропиленовое волокно (мешки для сахара и других сыпучих продуктов).2. Если мешок маленький - сажать нужно одно растение. Если большой - два корешка.3. Чтобы в мешках выделялась лишняя влага, нужно проделать небольшие отверстия в нем. Это необходимо сделать в любом случае, иначе корни растения сгниют.4. Дренажный слой (нижний) нужно заполнить сеном, травой или опавшими листьями. Также подойдет не перегнивший компост. Не стоит класть щепки и ветки - можно повредить мешок. Средняя прослойка - питательная для растения среда. Она может состоять из смеси 2 ведер земли, 1 ведра перегноя, 10 граммов калия, 10 граммов суперфосфата и ведра сена и опилок.5. Готовые грядки нужно умеренно полить. Последующая частота полива будет зависеть от погоды: в жаркие дни необходимо поливать ежедневно, в пасмурную погоду лучше проверять почву и поливать по необходимости. Для упрощения задачи можно создать систему капельного полива.6. Нужно подобрать подходящее место: под деревьями, у забора , или рядом с теплицей.Совет: выбирайте место заранее и подготавливайте "грядки" там, чтобы не переносить тяжелые мешки.7. Добавлять органические удобрения стоит раз в месяц. Ими могут стать куриный помет и настой крапивы.8. Чтобы насекомые прилетали на цветки чаще - листья нужно опрыскивать подслащенной водой.9. Собирая огурцы ежедневно, можно увеличить количество урожая.10. Перед удобрением всегда нужно увлажнять грунт.11. Боковые побеги уменьшают количество урожая, поэтому огурцы можно прищипывать.Для Владимирского региона, по словам Яны Балахниной, подойдут сорта: Верные друзья, Кураж, Маша, Мотылёк.Фото - pxfuel.com