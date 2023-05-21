Арбитражный суд Владимирской области решил взыскать с Владимиртеплоресурс около 500 тысяч за...

Арбитражный суд Владимирской области решил взыскать с "Владимиртеплоресурс" около 500 тысяч за долги.Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел заявление ООО "Энергосбыт Волга", о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО "Владтеплоресурс" задолженности в сумме 453 808 руб. 02 коп.Как сообщает пресс-служба суда, должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший приказ.Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для предъявления возражений относительно исполнения судебного приказа.Постановление суда может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через арбитражный суд, принявший судебный приказ.Фото pxfuel.com/