На просторах Интернета опубликовали странный ролик. На видео с трудом можно разобрать, что за нечто пробежало перед автомобилем.

На просторах Интернета опубликовали странный ролик. На видео с трудом можно разобрать, что за нечто пробежало перед автомобилем.В Сети появились пугающие кадры, снятые на камеру видеорегистратора в автомобиле. На ролике видно, как по ночной трассе в районе Чертовиц пробегает с трудом различимое четырехлапоесущество. С первого раза сложно понять, кто именно проскользнул перед движущимися машинами.Автор ролика объяснил, что неизвестным животным оказалась косуля. Зверек выбежал на проезжую часть в опасный момент, но, к счастью, не пострадал. Водитель вовремя заметил животное, и оно успело убежать в лес."Будьте осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток", – предупредил автор ролика.