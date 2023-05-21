Полезная закуска в голливудских традициях. Певица Рианна приятно удивляет.

Полезнаязакуска в голливудских традициях. Певица Рианна приятно удивляет.Американская икона стиля вся в заботах: в 2022 году онародила первенца и молниеносно забеременела снова. Пока певица Рианна ждетвторого малыша, мы вспоминаем ее творческие и кулинарные триумфы. Один из них — рецепт салата за 10 минут.Певица Рианна готовит закуску легко и быстро, к тому же онаочень питательная. Продукты можно приобрести в обычном супермаркете без лишнихтрат. Рецепт салата на скорую руку подойдет и к завтраку, и к обеду, и к ужину.Блюдо можно приготовить и на праздничный стол.Ингредиенты:Огурец — 1 штука,Спелый помидор — 2 штуки,Отваренный нут (турецкий горох) — 200 граммов,Красный лук — 1/4 штуки,Оливковое масло холодного отжима — 4 столовые ложки,Листья базилика — 4 штуки,Соль и молотый черный перец — по вкусу.Как готовить:Огурцы, помидоры и красный лук нужно порубить ломтиками.Листья базилика певица Рианна измельчает в технике шифонада, то естьсворачивает их в рулон и нарезает тонкими ленточками. Затем по рецепту надовыложить все овощи и нут в салатницу, хорошенько перемешать.Итак, остались последние штрихи. В конце приправьте салатсолью и перцем, сбрызните оливковым маслом и посыпьте базиликом.Вот и все! Плюс-минус 10 минут, не считая времени наварку нута, и блюдо от певицы Рианны готово к употреблению. Рецепт салатавыручает занятых хозяек и не требует кулинарного мастерства. Бобовые в составесодержат много белка и надолго утоляют голод.