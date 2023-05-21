Григорьев-Аполлонов дал тревожный повод говорить о себе. Внешность певца вызвала вопросы.

Григорьев-Аполлонов дал тревожный повод говорить о себе. Внешность певца вызвала вопросы.Поклонники музыкальной группы "Иванушки International" не на шутку встревожились. Слушатели предположили, что в жизни Андрея Григорьева-Аполлонова не самый простой период.Все дело во внешнем виде певца. Поклонники заподозрили его в болезни, поскольку артист отек и заметно поправился.Андрей всегда был стройным и подтянутым, но теперь от былой фигуры артиста будто ничего не осталось. Сам "Рыжий из "Иванушек" наличие любой болезни отрицает. Лишний вес он объяснил нежеланием отказываться от вкусной и не самой полезной пищи — чебуреков, хинкалей и беляшей. Стоит отметить, что коллеги по цеху иронично называли певца "Беляшом".Певец не пытался скрывать, что в определенный момент пристрастился к горячительному на фоне проблем в семье. Однако через непродолжительное время с пагубной привычкой пришлось завязать. Подобные откровения не вызвали особого доверия у фанатов.При этом многие воспринимают Андрея Григорьева-Аполлонова как жизнерадостного "Рыжего из "Иванушек". Перед широкой публикой артист всегда предстает таким же веселым и беззаботным сквозь годы. Мао кто знает, что на протяжении прожитых лет Григорьев-Аполлонов неоднократно сталкивался с тяжелыми испытаниями.