Малообеспеченные жители Владимирской области войдут во всероссийский реестр. На расширенном...

Малообеспеченные жители Владимирской области войдут во всероссийский реестр.На расширенном заседании коллегии Минтруда РФ вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России в 2023 году начнется создание единого реестра нуждающихся граждан.Татьяна Голикова подчеркнула, что создание реестра откладывалось из-за подготовки других институтов, связанных с ним, но с 1 января 2024 года он будет готов к запуску.Фото - pxfuel.com