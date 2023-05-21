Удивительный природный феномен попал в объектив камеры.

Удивительный природный феномен попал в объектив камеры.В Южной Америке на реке Суринам крупный паук изловил и съел крупную рыбу. Это произошло на глазах у эколога, который запечатлел происходившее на видео.На записи видно, как паук доломедес опускает свои длинные конечности на поверхность воды и следит за ее колебаниями. Заметив движение, он быстро прыгает вперед, чтобы поймать проплывающую рядом рыбу. Быстродействующий яд паука парализует добычу и лишает ее возможности уплыть.