Представители Владимирской области приняли участие в туристическом слете в Пятигорске. Первый...

Представители Владимирской области приняли участие в туристическом слете в Пятигорске.Первый туристический слёт «Маёвка. Больше чем путешествие» прошел в Пятигорске с 11 по 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.В нём приняли участие более тысячи делегатов из 82 регионов России. В их числе – представители Владимирской области: заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина, директор АНО «Туристский информационный центр» Ольга Матвеева, активисты регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», Молодёжного отделения Русского географического общества и волонтёры-экологи.Для участников турслёта прошли мастер-классы, открытые панельные дискуссии и семинары, посвящённые перспективным направлениям в туризме. Лекции представили эксперты в области туризма и путешествий. Главной активностью стало пешее восхождение на гору Машук в Пятигорске.Фото пресс-службы правительства Владимирской области