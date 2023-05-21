Пять пешеходных переходов во Владимире, наконец, будут освещены.
Во Владимире, в рамках нацпроекта...
Пять пешеходных переходов во Владимире, наконец, будут освещены.
Во Владимире, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» пять пешеходных переходов дополнительно оборудуют светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход». Стоимость работ по контракту – один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира.
. Дополнительное оснащение появилось на пешеходных переходах по следующим адресам:
ул. Мира, в районе д. 36-в;
ул. Юбилейная, в районе д. 50;
ул. Большая Нижегородская, в районе д.д. 11, 21 и 43.
Фото пресс-службы администрации города Владимира