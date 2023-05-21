Пять пешеходных переходов во Владимире, наконец, будут освещены. Во Владимире, в рамках нацпроекта...

Пять пешеходных переходов во Владимире, наконец, будут освещены.Во Владимире, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» пять пешеходных переходов дополнительно оборудуют светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход». Стоимость работ по контракту – один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира.. Дополнительное оснащение появилось на пешеходных переходах по следующим адресам:ул. Мира, в районе д. 36-в;ул. Юбилейная, в районе д. 50;ул. Большая Нижегородская, в районе д.д. 11, 21 и 43.Фото пресс-службы администрации города Владимира